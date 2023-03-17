تجار : كساد وضعف القوى الشرائية بالأسواق

الخرطوم: عبيـر جعفر

تشهد أسواق السلع الاستهلاكية وفرة في كافة أصناف السلع وثبات الأسعار. وعزا التجار ذلك للركود وتراجع القوى الشرائية وتوقعات بزيادة أسعار اللحوم والتوابل والفاكهة لدخول موسم الصيف تزامنًا مع دخول رمضان.

وفرة وكساد:

وقال تاجر سلع ببحري عوض إبراهيم إن هنالك عزوفًا ملحوظًا عن الشراء بكميات كبيرة للسلع وتكدسًاللبضائع بالمتاجر مما انعكس على استقرار الأسعار، مبينًا أن سعر شاي الغزالتين عبوة(٤٥٠) جرامًا بسعر(٢) ألف جنيه وسعر لبن كابو عبوة(٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه،وكرتونة النشويات(٥،٥٠٠) جنيه وسعر زيت بذرة الشمس(٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لترًا.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بامدرمان ابوبكر سفيان ان الأسواق تعاني من ضعف القوى الشرائية والركود مما انعكس على استقرار اسعار السلع رغم ارتفاع سعر الصرف، وأشار إلى أن هنالك وفرة في كافة اصناف السلع وتراجعًافي حجم شراء السلع بالاسواق بكميات كبيرة بسبب الركود وتراجع حجم الطلب، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) (٢٨) جنيهًا وبكت دقيق زادنا وسيقا(٦) آلاف جنيه وسعر الكيلو(٧٠٠) جنيه أما سعر كيلو العدس(١،٨٠٠) جنيه متوقعًا حدوث استقرار في الأسعار.

وقال تاجر تجزئة بسوق حلة كوكو محمد الجاك إن الركود ساعد على استقرار الأسعار، ولفت إلى وفرة كافة أصناف السلع الاستهلاكية الضرورية، مبينًا أن سعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو بسعر (٢٨) ألف جنيه، ولفت إلى أن الكساد بالاسواق انعكس سلبا على شلل الحركة الشرائية،نافيًا حدوث زيادة في الاسعار حال استمر ضعف الحركة الشرائية، مبينًا أن سعر كيلو السكر (٦٠٠) جنيه وسعر دقيق زادنا (٧٠٠) جنيه للكيلو و (٢٠٠) جنيه لقطعة صابونة الغسيل الصغيرة.

زيادة المنصرفات على الماشية وراء زيادة الأسعار ودخول فصل الصيف:

وقال صاحب ملحمة ببحري عثمان حسن إن اقتراب رمضان انعكس على انتعاش الحركة الشرائية للحوم الصافية،وقال إن هنالك زيادة في الأسعار وبلغ سعر الكيلو (٥) آلاف جنيه،متوقعًا زيادة في الأسعار في اللحوم الحمراء خاصة في فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة الطقس وقال إن دخول الماشية للسوق ضعيف إضافة إلى ارتفاع تكاليف الترحيل.

وفي ذات السياق قال تاجر لحوم بأمدرمان مصطفى محمود إن هنالك وفرة في أصناف اللحوم وانتعاش القوى الشرائية لاقتراب شهر رمضان مبينًا أن سعر كيلو اللحمة الصافية بسعر (٥) آلاف جنيه بدلا عن (٤) آلاف جنيه متوقعًا زيادة في الأسعار خاصة في فصل الصيف على اللحوم الحمراء، ولفت إلى ارتفاع تكاليف تربية الماشية والمنصرفات عليها إضافة إلى ارتفاع رسوم الترحيل

تجار فواكه:

أكد تاجر فواكه ببحري الضوء حامد على ارتفاع أسعار الفواكه بالاسواق،متوقعًا زيادة وندرة المعروض رغم اقتراب رمضان لزيادة الطلب،مبينًا أن سعر دسته البرتقال المستورد(١،٢٠٠) جنيه وسعر البرتقال المحلي(١٠٠٠) جنيه وسعر كيلو الجوافة(١٠٠٠) جنيه،متوقعًا ندرة في الفواكه بالأسواق وزيادة في الأسعار.

وتوقع تاجر فاكهة بالخرطوم الطاهر ابراهيم ندرة في الفواكه وزيادة في الاسعار بسبب تراجع حجم استيراد الفواكه بالاسواق ،مبينا ان سعر كيلو الجوافة(١٠٠٠) جنيه وسعر دستة البرتقال(١،٢٠٠)جنيه وسعر دستة المانجو(٨٠٠) جنيه.

انتعاش التوابل:

أكد تاجر توابل ببحري على زيادة أسعار التوابل لزيادة الطلب وموسم رمضان ،مضيفا أن هنالك وفرة في كافة اصناف التوابل ،مبينا أن سعر رطل الشمار (١،٥٠٠) جنيه ورطل الشطة (١٠٠٠) جنيه ،متوقعا زيادة في الاسعار حال استمر الطلب العالي وسعر رطل القرفة (٢،٥٠٠) جنيه وسعر كيلة الكبكبي(٧) آلاف جنيه وسعر كيلة العدسية(١٠) آلاف جنيه.

وفي ذات السياق قال تاجر توابل بالخرطوم ان موسم رمضان والطلب على التوابل ساعد على زيادة الأسعار، وقال إن هنالك وفرة في التوابل،مبينا ان سعر رطل الحلبة (١،٧٠٠) جنيه والثوم (٧٠٠) جنيه ، متوقعا زيادة في اسعار التوابل ، ولفت الى انتعاش الحركة الشرائية بالاسواق لاقتراب رمضان.