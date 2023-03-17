 افتتاح أسواق البيع المخفض بكرري

الخرطوم : ابتهاج متوكل

يفتتح رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاحد المقبل ، اسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفض فرع كرري، وأكملت المؤسسة التعاونية الوطنية، لافتتاح أسواقها الثالثة بولاية الخرطوم في محلية كرري .

وشهدت الايام الماضية افتتاح (خيمة رمضان) لمستلزمات واحتياجات رمضان، في اسواق البيع المخفض في الخرطوم بحري وامدرمان. بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والموردين.

وقال مدير الإدارة العامة لأسواق المؤسسة التعاونية للبيع المخفض، العميد عبد المعين حسن عبدالكريم، خلال افتتاح (خيمة رمضان)بالخرطوم بحري، إن افتتاح خيمة رمضان في الخرطوم بحري وامدرمان، تأتي لتخفيف (الظروف والاوضاع ) الاقتصادية والضائقة المعيشية التي يواجهها المواطنون، موضحا ان المؤسسة التعاونية الوطنية، سعت للحصول على أقل الاسعار. لتوفير احتياجات رمضان، وذلك بمشاركة نحو (١٥) جهة من كبار الموردين والشركات والمنتجين، لافتًا الى ان هذه الجهات التزمت بتوفير كل السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بمختلف أنواعها.واضاف: فعاليات خيم رمضان يستمر نشاطها حتى العاشر من رمضان، ومن المقرر ان يعقبها معارض (فرحة العيد).

وتطلع عبد المعين، الى ان تحقق معارض خيم رمضان الفائدة القصوى للمواطنين في توفير السلع وتخفيف أعباء المعيشة عليهم، مشيرا الى ان مطلع الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح اسواق البيع المخفض فرع كرري