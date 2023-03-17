تعيّن طبيبة سودانية محاضرة بجامعة ييل الأمريكية

فيلادلفيا: السوداني

عيّنت جامعة ييل Yale الأمريكية والتي تُعد من أرفع الجامعات في العالم، الطبيبة السودانية مي أمين القاش محاضرة بكلية طب الأمراض الجلدية.

ووصفت د. مي، هذا التعيين بأنه يفتح باب الأمل أمام السودانيات لتحدي الصعاب، وأضافت أنّها قطعت طريقاً طويلاً للوصول إلى هذا المنصب. وأوضحت إنها درست إدارة الأعمال بجامعة أريزونا، وعملت بعد تخرجها في شنقهاي بالصين، وانتقلت بعدها للعمل في رئاسة شركة والت دزني – لوس أنجلوس – الأمريكية، لتعود ثانياً لدارسة الطب بجامعة تمبل في فيلادلفيا، وبعدها تخصّصت في الأمراض الجلدية، لتقبل بالعمل كأخصائية وأستاذة أمراض جلدية بجامعة ييل.

يُذكر أنّ الدكتورة مي هي بنت الدكتور أمين القاش أخصائي الأمراض الباطنية – فينكس – أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.