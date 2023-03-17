اختناق الخميس.. مَن أغلق الخرطوم؟!

كتب: محمد حامد نوار

لا أعتقد أن ما حدث يوم أمس من اختناق وشبه انغلاق لوسط الخرطوم؛ وامتد مساءً إلى أطرافها عملية قد تمت مصادفة، ونتاج ارتباك بسبب إغلاق كوبري أو لوجود موكب واشتباك. فذاك يحدث بشكل متكرِّر ومعتاد، ولأعوام ولم يؤثر كالأمس!

تبرير أن هناك قطعاً عسكرية حركت للصيانة، تفسير مضحك!، لأن نقل هذا النوع من المعدات لا يتم التعامل معه مثل نقل أثاث منزلي أو أدوات مكتبية. من حيث توقيت النقل وساعته ومساره. وإنّما يُخضع لشروطٍ، أهمها النقل في طرقات ٱمنة وأجواء غير مضطربة وستر مناسب.

ما حدث أمس من إرهاق وعذابات وتشتيت، إن تم بنية اختبار وتمرين لمخارج الطوارئ، فقد فشل؛ لأن الاختناق الذي حدث مؤشر خطير. وأما إن كان ما حدث مصادفة وبالشلل الذي تمّ، فهذا يعني أن الخرطوم في ساعة ما قد تكون خارج سيطرة الحكومة المركزية أو الولائية، إذ لم تتكرّم سلطة ما بتوضيح أو شرح للناس، أو إرشادات أزمة! فكأنما الشلل طالها مثل مواطنيها..!