ينهي التحضيرات صباح اليوم الهلال جاهز لصدام صنداونز فلوران يلقن رجاله سيناريو المباراة.. وتنافس مثير بين اللاعبين

يكتب الهلال في الثامنة من صباح اليوم الجمعة، السطر الأخير في سيناريو تحضيراته لمواجهة صنداونز الجنوب أفريقي عصر غدٍ السبت في الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا حيث يجري على ملعب الجوهرة الزرقاء تدريبه الختامي للمباراة بمشاركة جميع اللاعبين وتحت إشراف مدربه الكونغولي فلوران ابينجي الذي سيضع آخر المسات ويقف على مدى اسيتعاب لاعبيه للاستراتيجية التي يلعب بها المباراة مع الاطمئنان على جاهزيتهم قبل اعلان قائمة الـ20 لاعباً التي يعتمد عليهم في المحاضرة التي تسبق المباراة غداً.

وقد أجرى الهلال في الثالثة من عصر أمس تدريبه الرئيسي على ملعب الجوهرة الزرقاء بمشاركة كل اللاعبين حيث بدأ فلوران التدريب بمحاضرة نظرية شرح فيها ما يريد تنفيذه في التدريب مستعيناً بالسبورة الالكترونية وحدد لكل لاعب المريع الذي يجب أن يتحرك فيه عطفاً على ضرورة مساندة الزميل وتغطية الاطراف من قبل لاعبي الوسط في حال تقدم أي من الطرفين وطالب اللاعبين التركيز فيما يقوله لأنه المهم والابتعاد عن كل ما يشتت تركيزهم مشدداً على أن المهم بالنسبة لهم هو الفوز على صنداونز والتأهل إلى ربع النهائي وهذا هو الهدف الذي يجب أـن يعمل من أجل الجميع وأنه يثق في كل اللاعبين ويرى أنهم مؤهلين للمشاركة في المباراة ولكن القانون يفرض عليه أن يشرك 11 فقط من البداية وهم يمثلون الفريق.

ومن ثم انطلق التدريب بالعمليات الإحمائية عن طريق العلامات وتخطي الحواجز ومن ثم قام بعد ذلك فلوران بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات طبق فيها عدد من الجمل التكتيكية تنفيذ اللعب الضاغط على حامل الكرة وقفل المساحات والارتداد السريع والتحرك كمجموعة في الوقت الذي قام فيه فلوران بتصحيح الأخطاء أول بأول مع تنبيه كل لاعب إلى الطريقة الصحيحة للتنفيذ وقد جاء التدريب قوياً ومثيرا وطبق فيه اللاعبين التمرينات التكتيكية بدرجة عالية من الاتقان وأظهروا روحاً قتالية عالية وأكدوا جاهزية لمباراة السبت.

وقد اخضع الجهاز الفني المهاجمين ولاعبي الوسط إلى تدريبات على التسديد في المرمى من الكرات المتحركة وقد اجادوا بصورة جماعية وتألقوا بشكل لافت الأمر الذي سيدخل فلوران في مشكلة حقيقية من أجل اختيار التشكيل الأساسي.

إلى ذلك واصل الطرف الأيمن الكونغولي استيفن ايبويلا تدريبات التأهيل تحت إِشراف طبيب العلاج الطبيعي بالنادي الدكتور محمد صالح حيث خضع لتدريبات بصالة النادي للجمانزيوم بجانب تقوية العضلات عن طريق الضغط على بالونات الهواء.. كما اقترب لاعب الوسط صلاح عادل من العودة وقطع شوطا بعيداَ في برنامج التأهيل حيث يخضع لتدريبات سباحة وعلاج طبيعي ويتوقع أن يبدأ يوم الأحد تدريبات الصالة.