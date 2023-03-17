عاجل (السوداني): المحكمة الجنائية الدولية تصدر امراً باعتقال الرئيس الروسي (بوتين) وتتهمه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
* قضاة بالمحكمة الجنائية: هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالاً أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني
* قضاة بالمحكمة الجنائية: هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين لنقله أطفالاً أوكرانيين لروسيا بشكل غير قانوني
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