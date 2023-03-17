الملك تشارلز الثالث يزور الجالية السودانية بلندن

لندن: السوداني

سجل الملك تشارلز الثالث زيارة لأعضاء الجالية السودانية بلندن، أمس في مناسبة لإحياء ذكرى مرور عشرون عاماً منذ بدء النزاع في دارفور. وجاءت الزيارة استجابة لدعوة وجهتها إلى الملك احدى الناجيات من النزاع.

واستمع الملك خلال الزيارة إلى شهادات الناجين كما تعرف على مجتمع الجالية السودانية في المملكة المتحدة.

وقالت المملكة المتحدة في بيان لها تلقته (السوداني): “مازال موقف المملكة المتحدة ثابت في دعم عملية سياسية يمكن أن تحقق السلام والاستقرار لشعب دارفور. وفي الوقت نفسه، ما زلنا ملتزمين بمساعدة مواطني دارفور بصورة مباشرة من خلال توفير المساعدات الإنسانية وكذلك عبر تمويل مشاريع بناء السلام وبرامج العدالة الانتقالية”.