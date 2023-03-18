مسيرةٌ بنيالا لتأييد ودعم الاتفاق الإطاري 

نيالا: محجوب حسون

نظّم تجمع شباب ولاية جنوب دارفور وحركة لجان المقاومة بالسودان والإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بإقليم دارفور، مسيرة تأييد ودعم للاتفاق الإطاري، تحرّكت من صينية المجلس التشريعي وانتهت بمسرح الشهيد السحيني بنيالا.

وأكد صالح عيسى محمد، الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة، أكد دعمهم الكامل للاتفاق الإطاري وتطلعهم للتحول الديمقراطي والحكم المدني الرشيد وإنهاء الانقلابات العسكرية وخروج العسكر من الساحة السياسية، مشيداً بقوات الدعم السريع وتدخلها لحماية المدنيين وتقديم المُساعدات للمُحتاجين.

وحيا آدم أحمد داؤود لدى مخاطبته، المسيرة اليوم، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مؤكداً أنهم مع الحكم المدني، مطالباً إدارة بايدن التعامل مع السودان، رغم أن السودان له سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان والحكم.

فيما لفت أمين عادل من تجمع شباب السودان القومي إلى أنهم مع الحكم المدني، وفي نفس الوقت يرفضون عملية التجنيد التي تتم للشباب بإقليم دارفور وأضاف: (التجنيد الجاري يضيِّع الشباب).