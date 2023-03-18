مهاجم المريخ السابق سيف تيري في الخرطوم.. وتفاصيل مطالبة الشيخ التازي المالية ضد اللاعب

الخرطوم: السوداني

وصل الخرطوم مساء أمس، مهاجم المريخ السابق، ولاعب فاركو المصري، سيف تيري عقب اختياره في قائمة المنتخب الوطني الأول، بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب الإصابة.

وسينضم تيري لمعسكر صقور الجديان الذي سيلتئم غداً الأحد بحسب البرنامج المعلن من المدرب بادو الزاكي المدير الفني للمنتخب، قبل السفر فجر الاثنين إلى الجابون.

ويستعد تيري لخوض مباراتي المنتخب ضد الجابون يومي 23 و29 مارس 2023م في تصفيات الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وكان في استقباله بمطار الخرطوم المدير الإداري للمنتخب أبو بكر الماحي.

يُذكر أن تيري كان قد هرب من نادي المريخ، ووقع عقداً مع نادي فاركو المصري، الشيء الذي تسبّب في إيقافه وفرض غرامة بمئات الآلاف من الدولارت على ناديه.

ورُوِّجت أخبار في الإعلام أن رئيس نادي المريخ الشرفي الشيخ التازي، يطالب تيري بمبلغ 350 ألف دولار كان قد سلّمها له كحافز للتوقيع للمريخ، إلا أن تيري لم يفِ بالعهد، وأن مكتب التازي شرع في بلاغات جنائية ضد اللاعب.