رئيس نادي المريخ يزور عثمان الدقير بالقاهرة

القاهرة: السوداني

سجّل رئيس نادي المريخ، أيمن مبارك أبو جيبين، زيارة لنائب رئيس نادي المريخ الأسبق، عثمان الدقير، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، للاطمئنان على صحته.

ورافق أبو جيبين في الزيارة، نائب الرئيس للشؤون الرياضية، أسامة عبد الجليل تمساح، ورئيس المكتب الإعلامي معاوية الجاك.

وتقدم الدقير بالشكر لرئيس نادي المريخ والوفد المرافق، مؤكداً أنّ الوسط المريخي تربطه أواصر وروابط الإخوة والمودة والاحترام، متمنياً لهم التوفيق في دورتهم الرئاسية.

وتمنى أيمن للدقير عاجل الشفاء، وأن يعود سالماَ معافى لوطنه. وأكد أيمن أن المريخ مؤسسة اجتماعية عريقة في المجتمع السوداني، ويلعب دوماً أدواراً بارزة وطيبة، وتفقد كبار المريخ جزء من إرث النادي العريق.

يذكر أن الدقير خضع لعملية زراعة كلى، ويقضي هذه الأيام فترة النقاهة بداره العامرة بمدينة الرحاب في القاهرة.