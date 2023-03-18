الأطراف غير الموقعة على الإطاري تؤكد لحميدتي رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة

الخرطوم: السوداني

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وناقش حميدتي في الاجتماع، آخر التطورات السياسية، في ضوء مخرجات الاجتماع الأخير مع الأطراف الموقعة، الذي انعقد الأربعاء الماضي.

وأكدت الأطراف غير الموقعة، رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي أزمة البلاد الراهنة، وطالبت نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه الحميدة مع الأطراف، لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.