الصناعات الدفاعية تشارك بـ(30) منتجًا في صنع في السودان

الخرطوم: السوداني

أكد مديرالإدارة العامة لتطويرالأعمال المدنية بمنظومة الصناعات الدفاعية د.محمدالفاتح كميرمشاركة المنظومة في معرض صنع في السودان بأكثرمن ٣٠ منتجًا من خلال منافذها داخل صالة العرض وخارجه، عبر ١١ شركة تمثلها ٣ مجموعات تشمل مجموعة جياد الهندسية ومجموعة تنمية الصادرات ومجموعة الطاقة والتعدين بالإضافة إلى كابلات، مبينًا أن المنظومة درجت على المشاركة في المعرض والتي تعد مهمة في نسختها هذه نسبة للتنسيق العالي مع وزارة الصناعة والجهات ذات الصلة ولخصوصية الفترة الزمنية التي تتطلب الإسهام في إنجاح مثل هكذا فعاليات وتقديم منتجات ذات الجودة والأسعارالمنافسة والميسرة لتكون متاحة للمستهلك المحلي بالدرجة الأولى في أيام حاجته القصوى لتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك