وفرة في السلع الرمضانية بأم درمان

الخرطوم : رحاب فريني

أكد رئيس تجار القطاعي بأمدرمان أحمد النو توفر كافة السلع الرمضانية بالأسواق.

وأكد النو في حديثه لـ (السوداني) أن السلع الموجودة تكفي حاجة المواطن إلى مابعد العيد. وأضاف توفر السلع المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى ضعف في القوة الشرائية. وأكد أن الأسعار مناسبة ولا توجد زيادة. وزاد: ولكن المشكلة فى عدم توفرالسيولة لدى المواطن، وتوقع انتعاش حركة البيع والشراء بعد المساعدات الخارجية التي وعد بها صندوق النقد الدولي .

وأشارتاجرالجملة بسوق أم درمان عبدالقادرإمام إلى توفركافة السلع الرمضانية بالأسواق ، وقال فيحديثه لـ ( السوداني ) إن السوق يشهد انتعاشًا في حركتي البيع والشراء هذا الأسبوع، مؤكدًا أن أسعارالسلع الرمضانية في تناول أيدي المواطن لجهة أن السوق وفرة وعند توفرالسلع عادة يكون هناك تدنٍ في الأسعار. وتوقع أن تحافظ السلع على أسعارها دون زيادة إلى نهاية شهر رمضان ، مؤكدًا حفاظ السكر على سعره 28 ألف جنيه للجوال الكبير، وأضاف: المتوفر منه كافٍ لتغطية احتياجات شهر رمضان وبالتالي قد لا تزيد الأسعار .