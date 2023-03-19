البرهان من مروي.. التسلط العسكري والمدني

الخرطوم – مهند عبادي

قال الفريق البرهان في كلمته أمام الحشد الجماهيري بمدينة مروي أمس السبت ، إننا نمضي نحو تأسيس حكم مدني وحكومة مدنية سوف تتشكل قريبا وقال: انتم من تحرسونها وتقودونها وسنسندها ونقومها ونوضح لها الطريق الصحيح وإذا انحرفت عن الدرب أنتم قاعدون والجيش قاعد ، ونحن لا نريد تسلط عسكري أو مدني.

الزيارة اجتماعية للوقوف على المشاكل

وأضاف البرهان أن الزيارة اجتماعية نقف خلالها على المشاكل ونعمل على حلها والقضايا معروفة السد والنز والطريق والكهرباء والكلام ما بحلها والبنقدر عليهو بنعملوا عشان نحل هذه المشاكل واكد ان القوات المسلحة شريك للشعب وتدافع عنه وتحميه وكل جهدها تحت إمرة الشعب السوداني ووعد بالجلوس مع حكومة واعيان الولاية لمعالجة قضايا الشمالية، وأضاف : نحن نعلم ان مشاكل البلد كتيرة والشمالية مشاكلها كتيرة جدا ولا تحصى والناس لا تعلم مشاكلها ولا يعلمون كيف يتلقى الخدمات، وتابع نشعر بالمعاناة ونعمل على المساهمة بالتخفيف على الشباب وهم امل السودان من خلال مكافحة العادات الضارة والمخدرات والهجرة مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتخلى عن واجبها تجاه الشعب.

ماذا قال والي الولاية؟

والي الشمالية المكلف الباقر عبدالله احمد علي قال في حديثه أمام الحشد بمروي إن الولاية تعيش سلمًا وامنًا اجتماعيًا بفضل القوات النظامية وأضاف : لم تسجل اي نزاعات قبلية او جهوية مما يشير الى وعي انسان الولاية وأضاف أن حكومته تبذل جهدا مضاعفا في مكافحة المخدرات و الهجرة غير الشرعية التي تعتبر قضية تؤرق الولاية. لافتا الى ان الشمالية تقدم الغالي والنفيس لكل السودان بما تزخر به من موارد معدنية ، وتابع ان الولاية تتمبز بانتاجية عالية في المحاصيل الزراعية وهي امل السودان في الامن الغذائي و ترفد اهل السودان بوجبة الفطور والعشاء “الفول” ولكن المزارعين يعانون من كلفة الكهرباء العالية والمدخلات الزراعية و شدد : لا بد من تخصيص الكهرباء القادمة من مصر للولاية حتى يتم المحافظة على التيار الكهربائي والتوسع في المشاريع الزراعية والصناعات التحويلية، ولفت الوالي الى ان طريق الشريان اصبح مهددًا كبيرًا لمواطني الشمالية بسبب التردي والزحف الصحراوي والحمولات الزائدة التي ادت الى حوادث كثيرة وطالب باعادة تاهيل الطريق حفاظا على الارواح والممتلكات، ولفت الى ان حكومة الولاية بذلت مجهودًا في تاهيل معبري اشكيت وأرقين رغم شح الامكانات خاصة وان موارد المعبرين يتحصلها المركز ، ونوه الى ان العمل جارٍ في ترحيل اسواق التعدين بعيدا عن القرى والنيل ومعالجة قضايا الطواحين، وقال إن نسبة عوائد التعدين والمعابر ضعيفة جدا ونحن” زي ابل الرحيل شايلة السقا وعطشانة ” وأضاف : عدم الوفاء باموال المسؤولية المجتمعية احدث صراعًا بين الشركات والمواطنين، وأشار الى ان الولاية تعاني نقصًا في الكوادر الطبية رغم توفر البنى التحتية .

استخدام الصغار.. جيش واحد شعب واحد وقدام قدام يا البرهان

وازدانت مدينة مروي ولبست حلة أبناء مناطق منحنى النيل من مروي وحتى الدبة ، الانتشار الامني والعسكري الكثيف في الولاية بدا منطقيا سيما مع ما يملأ الفضاء من اشكالات كثيرة بالولاية، جموع الجماهير الحاضرة استغلت السانحة ورفعت لافتات قماش تعبر عن الترحيب بالزيارة وتدعو الى تحقيق مجموعة من المطالب وتعبر عن اشواق وآمال مواطني الولاية الشمالية بمختلف محلياتها وقراها فضلا عن مطالبات بدعم وكهربة المشاريع الزراعية وتوفير مياه الشرب وتخفيف اعباء المعيشة، وتوفير الخدمات وازالة الظلم، واصطف أطفال صغار أمام المنصة يهتفون بعبارة “جيش واحد شعب واحد وقدام قدام يا البرهان ” و يرتدون تي شيرتات مطبوع عليها صورة رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان الذي طاف على الازواج راجلًا وقدم لهم التهاني والتبريكات، ووصل البرهان مروي صباح امس السبت وزار محلية البحيرة والقولد قبل ان يخاطب حفل الزواج الجماعي بمروي.

رئيس اللجنة العليا لمنحنى النيل

ومن جهته قال رئيس اللجنة العليا لمنحنى النيل الشيخ الفكي الولاية ظلت تقدم الغالي والنفيس من اجل الوطن وأمنه واستقراره، ولكنها رغم ذلك ظلت تعاني من ظلم الحكومات المتعاقبة وهجرها ابناؤها حتى وصلنا الى رفع شعار العودة للبيت القديم ودعا الشيخ الى الاستجابة لمطالب أهل الولاية واستكمال بقية الزيجات المقترحة بمحليتي دنقلا وحلفا، وقال الفكي نتمنى صدور قرار وتوجيهات لتنفيذ مطالبنا المتمثلة في اعادة تسجيل الاراضي المحجوزة واعادتها للولاية والمحليات عبر تنفيذ قرار الغاء القرار “206” وتشييد ترعتي سد مروي بالضفتين واستكمال كهربة المناطق وحل مسألة نصيب الولاية من كهرباء سد مروي وأضاف نأمل معالجة مشاكل “النز ” والتوجيه بصيانة طريق شريان الشمال وتقنين الجبايات بالطرق وعمل معالجة فورية للمشاكل البيئية الى جانب المطالبة باعادة تخطيط ترع الري ، كما طالب بضرورة درء الاثر البيئي للتعدين ومكافحة التهريب وضبط الاوضاع على الحدود مع مصر وليبيا وتنظيم دخول الاجانب وقضايا الخيار المحلي للمهجرين المتأثرين من سد مروي، إضافة الى ضبط المعابر والتجارة الحدودية وقصر النشاط التعديني للمدنيين فقط واخراج الجهات العسكرية من العمل في نشاط التعدين، واعفاء ابناء الولاية من الرسوم الجامعية وتاهيل المدارس والمستشفيات.

عن قرار اتحادي قضى بإيقاف استيراد الفول المصري

وفي الأثناء كشف وزير الزراعة بالشمالية حسين عبد الرسول عن قرار اتحادي قضى بإيقاف استيراد الفول المصري من جمهورية مصر العربية

وقال في تصريحات صحفية ان صدور القرار جاء بسبب دخول إنتاج الموسم الزراعي الجديد وفق اتفاقية الرزنامة الموقعة بين البلدين ، وفي السياق كشف الوزير عن تجميد القرار ١٣٠ الخاص بأرض الطمي و( الجروف) في الجمعيات التعاونية في قري وادي حلفا بعد التشاور مع الجهات المختصة،وقال بموجب هذا القرار لن يتم تسجيل هذه الأراضي المملوكة للجمعيات لأي شخص خارج تلك للجمعيات، واضاف أنهم بصدد مراجعة القرارات الأخيرة التي صدرت بشأن تلك الجمعيات،وقدر مساحة تلك الجمعيات بـ 60 الف فدان ،وقال أنها أراضِ تمتاز بالخصوبة العالية والمتجددة سنويا ، واقر عبد الرسول بوجود تحديات واجهت الموسم الزراعي الشتوي الحالي،حصرها في عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد التزامات المشروع القومي لتوطين زراعة القمح بالشمالية البالغ قدرها 250 مليون جنيه لم تصل مما أثر في احتياجات كثير من المشاريع الزراعية،بالتالي أدى ذلك الى خروج مساحات واسعة في الموسم الزراعي الشتوي من العملية الزراعية.

ندى القلعة تلهب الحضور الجماهيري

وبدورها ألهبت الفنانة ندى القلعة الحضور الجماهيري بأغاني الحماس والسيرة التي وجدت تفاعلا كبيرا وسط اسر الازواج وأهالي محلية مروي وقرى منحنى النيل المصطفين من وقت باكر في انتظار الاحتفال بزيجات ابنائهم التي تمت برعاية من القوات المسلحة، وامتدحت ندى القلعة أهالي الشمالية وحيت تاريخهم والارث الثقافي والفني الذي يتميز به إنسان المنطقة فضلا عن اشارتها لسعادتها بزيارة المواقع الاثرية بجبل البركل ونوري وقدمت أغنية عن حضارة النوبة ودولة كوش في استهلاليتها للحفل.