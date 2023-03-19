الناطق الرسمي باسم حركة تمازج لـ(السُّوداني): دخولنا في أولى الخطوات العملية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية

الخرطوم: السوداني

كشف المستشار الإعلامي للرئيس، الناطق الرسمي باسم حركة تمازج عثمان عبد الرحمن سليمان لـ(السُّوداني)، عن دخول حركة تمازج أولى الخطوات العملية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، بعد أن أعلن عن خروج قادة قطاع كردفان الكبرى، واصفاً الخطوة بالمهمة والمفصلية وأن لها ما بعدها من إجراءات تُصب في مصلحة أمن الشريط الحدودي.

وقال، إن إقليم دارفور سيُحظى بنفس الترتيبات التي تُجرى الآن بإقليم كردفان.

وكشف عثمان، عن زيارة رسمية مرتقبة للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية والتي تضمن ممثلين من طرف الحكومة وحركة تمازج إلى إقليم كردفان، بغرض الوقوف على القوات في الميدان والشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق ترتيبات متفق عليها.