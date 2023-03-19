أمين مجذوب: تقريرٌ لجهاز المخابرات يكشف عن تعاطي (100) ألف شخص للمخدرات

الخرطوم: السوداني

قال الخبير الاستراتيجي اللواء(م) أمين إبراهيم مجذوب، إن تقريراً لجهاز المخابرات العامة عن المخدرات للعام 2021 – 2022، كشف عن تعاطي 100 ألف شخص للمخدرات و20 ألفاً يعانون من مضاعفاتها.

وبحسب مجذوب، أكد التقرير ازدياد نسبة مخدر “الآيس” خلال السنوات الأربع الماضية بما يصل إلى أربع مقارنات بنسبة الزيادة العالمية.

وحذّر اللواء أمين مجذوب من “المخدرات الإلكترونية”، التي قال إنها دخلت فعلياً إلى البلاد، مُرجِّحاً أن تكون من أخطر أنواع أسلحة المخدرات التي سيتم استخدامها في مواجهة البلاد.