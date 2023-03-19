مدير عام الاراضي ولاية الخرطوم: التصرف في أراضي الولاية عبر المزاد العلني فقط

الخرطوم :السوداني

قال مدير عام مصلحة الأراضي المكلف بولاية الخرطوم، طه دفع الله الطيب، إن الأصل في التصرف في الأراضي حسب نص المادة 42 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 هو البيع بالمزاد العلني، وأكّد على ذلك قرار لجنة إزالة التمكين وقرار والي الخرطوم رقم (82).

وأضاف: القانون والقرارات اللاحقة له منحت مصلحة الأراضي حق تنظيم المزاد العلني وهو عملٌ تنفيذيٌّ بحتٌ لا علاقة له بالأنظمة السياسية، علماً بأنّ القانون والقرارات منعا التخصيص المباشر للأراضي للأفراد، مشيراً إلى أنّ كثرة التعدي على الأراضي دفعت المصلحة لتقنينها باعتبارها مورداً قومياً يجب حمايته من التعدي.

وقال طه، إنه عطفاً على تلك القرارات والمُوجِّهات، أعلنت مصلحة الأراضي عن مزاد علني لبيع الأراضي للمواطنين لتلبية طلباتهم في الأنشطة الخدمية والتجارية والسكنية، وسيتوالى الإعلان عن المزادات لاحقاً.