اجتماع يضم الوالي ومحافظ مشروع الجزيرة والمناقل لحل قضية المزارعين المعسرين

الجزيرة: رحاب فرينى

كشف والي الجزيرة، إسماعيل عوض الله، عن اجتماع يضم محافظ مشروع الجزيرة والمناقل لحل قضية المزارعين المعسرين، وتعهد بوضع سعر تركيزي لجوال القمح ليجنب المزارعين الوقوع في خسائر، وأقر الوالى بأن المزارعين تعرضوا لضربة خلال الموسمين الماضيين بسبب السيول والفيضانات وتأخر التمويل ، وأشار إلى أن ما دعاهم لتحديد السعر التركيزي للقمح بمعزل عن وزارة المالية أن المالية ليست لديها سيولة مما انعكس ذلك على تأخر المرتبات .

وفي السياق ذاته، تعهد والي الجزيرة في المؤتمر الصحفى بقصر الضيافة بمدنى أمس، تعهد بإيصال الزكاة الي مستحقيها وليس لغيرهم، وتابع: “تاني ما في مسؤول يستلم كيساً أو ظرفاً من الزكاة”، مؤكداً أن الولاية أنجزت برنامج الزكاة منذ وقت مبكر، مؤكداً تمسكهم في مجلس أمناء الزكاة بالدعم النقدي وليس العيني؛ لجهة أن الأسر أكثر دراية بحاجتها، داعياً إلى تفعيل لجان الزكاة القاعدية لتكون فاعلة في العمل الزكوي .