والدة “توباك” لـ(السُّوداني): ابنى برئ وأثق في عدالة القضاء السوداني

الخُرطوم: اليسع أحمد

وصفت نضال سليمان، والدة محمد آدم “توباك” المتهم الأول في قضية مقتل العميد “بريمة”، جلسة أمس الأحد بـ(المُبَشِّرة)، حيث إنها لم تثبت إدانة واضحة للمتهمين.

وقالت نضال في تصريح خاص لـ(السُّوداني): “ابني برئ من تهمة القتل وأثق في عدالة القضاء السوداني”، وطالبت جهات الاختصاص بمواصلة إعلان الجلسات في مواعيدها وعدم تأجيلها كما حدث خلال الأشهر الماضية، ونبهت إلى إعلان الجلسة المقبلة في السادس والعشرين من مارس الجاري، وأشارت إلى أن ابنها ظل حبيساً بسجن الهدى لمدة “16” شهراً بتهمة القتل دون إثبات ذلك بالأدلة.

وحبست السلطات كلاً من محمد آدم “توباك” ومحمد الفاتح ترهاقا وأحمد الفاتح “الننة” ومصعب سمير وزينب الأمين، كمتهمين في مقتل عميد شرطة بالخرطوم.