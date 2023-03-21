محكمة الاستئناف تبطل قرار الإفراج عن مدير «تاركو» وتأمر بإعادة توقيفه

الخرطوم: السوداني

أمرت محكمة الاستئناف أمس، بإعادة القبض على مدير شركة تاركو للطيران، سعد بابكر أحمد.

ويواجه بابكر، تهماً تتعلق بمخالفات في مرابحات مالية وصورية ببنك الخرطوم.

وفي مطلع أكتوبر 2022 تولت النيابة العامة التحقيق في ملف الشركة وشكلت لجنة من 4 وكلاء نيابة قررت بعد التقصي والتحقيق القبض على المدير العام للشركة سعد بابكر وأودعته الحبس.

وفي 23 يناير الماضي قررت المحكمة التي تنظر في البلاغ إخلاء سبيل بابكر لعدم وجود بينة مبدئية تؤسس لإدانته، علاوة على عدم تقديم طلبات للمحكمة تتعلق بالتعويض مالياً جراء المرابحات محل الادعاء والدعوى الجنائية من قبل الاتهام عن الحق الخاص ممثلاً في بنك الخرطوم.

وأمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف، بالإفراج عن سعد بابكر، بضمانة ضامن كفؤ وموثوق به، ووجه القاضي بدفع غرامة مالية قيمتها (10) ملايين دولار في حال الإخلال بالضمانة، يتم دفعها لصالح حكومة السودان.

لكن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً أمس بإلغاء قرار محكمة الموضوع مع توبيخها، وأمرت بإعادة القبض على بابكر و”عدم إطلاق سراحه إلا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية”.

وفي يوليو العام الماضي، فرضت النيابة العامة ضمانة مالية بـ 21 مليون دولار نظير الإفراج عن مدير الشركة الموقوف، عبارة عن قيمة المرابحات الأربع التي ذهبت من بنك الخرطوم للمؤسسة لصالح شركة (جي. أس. اتش) المملوكة للمتهمين: سعد بابكر وقسم الخالق بابكر، في البلاغ رقم 246 المدون بالعام 2018 الذي مثل المتهمان فيه كشهود اتهام.