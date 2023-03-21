مبارك الفاضل يطالب بتحويل قوات الدعم السريع إلى قوات الحرس الوطني لحفظ الأمن الداخلي وإنهاء الانقلابات

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إنّ المواجهة العسكرية القائمة بين الجيش والدعم السريع؛ مواجهة مفتعلة، وليست حول دمج الدعم السريع، بل تنافس حول السلطة بين البرهان وحميدتي.

وأوضح مبارك أنّ الدعم السريع قوة نظامية أنشأتها الدولة وسلّحتها، ويعمل فيها عدد كبير من ضباط القوات المسلحة بالانتداب، وبيّن أن قيادة الدعم السريع كان لها دور أساسي في نجاح الثورة. وأضاف: “كما قام حميدتي بدور مهم في إبعاد ابنعوف وهيئة أركانه وتزكية البرهان قائداً للقوات المسلحة”.

وطالب مبارك الفاضل أن يتم تحويل قوات الدعم السريع إلى قوات الحرس الوطني لحفظ الأمن الداخلي وإنهاء الانقلابات، وقال: “ظلت قوات الدعم السريع تقوم بدور مهم في سد الفجوة في الأمن الداخلي التي خلفها حل قوة العمليات التابعة لجهاز الأمن، مما يتطلب انشاء حرس وطني للقيام بمهام الأمن الداخلي أسوة بتجارب كثير من الدول حولنا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والأردن والكويت وأمريكا، على أن تتحول قوات الدعم السريع إلى حرس وطني ويتم تعديل قانونها وفقاً لذلك وهذا من شأنه أن يخدم الأمن القومي ويصعب الانقلابات ويجعل القوات المسلحة تتفرّغ لدورها المنوط بها”.

وختم مبارك قوله في حسابه على الفيسبوك: “يجب تشكيل لجنة فنية للقيام بذلك وإنهاء المواجهة وحشد القوات في العاصمة، خاصةً بعد أن توحد موقف القائدين من الاتفاق الإطاري. الشعب السوداني هو الخاسر الأول من اقتتال قواه المسلحة”.