السباق الرمضاني…برامج الإذاعة والتلفزيون

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

يشهد الموسم الرمضاني لهذا العام 2023 سلسلة من الأعمال الدرامية السـودانية، التي تتنوع بين الإجتماعي والكوميدي والتشويق، أبرزها مسلسل ” قشر موز” قائمة الأعمال الذي يجمع نجوم الساحة في مقدمتهم الأستاذ مصطفى أحمد الخليفة والنجم ربيع طه وأبوبكر فيصل ومفاز بشرى والعديد من الوجوه الصاعدة في مقدمتهم خالد نيالا وسماحة صلاح وغزل وسلافة مكي .

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كما تتضمن القائمة مسلسل “آخر خيار” الذي يحمل طابع الإثارة والتشويق ويضم أبرز النجوم الصاعدة أمثال الشاب ضياء والنجمة رؤى محمد نعيم سعد.

وأيضاً تتضمن القائمة مسلسل “دروب العودة” ويتناول العمل تداعيات ومخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسط الشباب، العمل من تأليف د.جلال حامد منتج مسلسل “سكة ضياع” وسيناريو وحوار عوض شكسبير، وإخراج إمام حسن الإمام بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم الأستاذ الكندي الأمين والنجم موسى الأمير، وميرفت الزين، ومكة النخلي، ونسرين عمر، وحسن كسلا بمشاركة وجوه من سوريا ونيجيريا ومصر.

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ويدخل نجم المقالب الشاب مصعب عمر الشهير بـ”زول سغيل” قائمة السباق الرمضاني بمسلسل “ود المك” ويضم المسلسل العديد من الوجوه الصاعدة لاول مره ، المسلسل من إخراج هيثم الأمين

فيما يطل الطبيب النفسي، د على بلدو، على متابعي إذاعة أمدرمان ببرنامج “روشتة فنية” ويستضيف بلدو عبر برنامجه العديد من نجوم الفن والمجتمع السوداني .

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سجل تلفزيون السودان عدداً من حلقات سهرة (ليله ساهرة) ضمن السهرات الرمضانية التي تستضيف نخبة من المطربين والفنانين الشباب لمناقشة العديد من القضايا الفنية والأدبية، وكيفية الحفاظ على حقوق الشعراء والملحنين وحقوق الأداء.

البرنامج من إعداد وتقديم حنان عثمان.

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المسلسل الكوميدي “كسور وجبور” في رمضان إنتاج تويست للإنتاج الفني والإعلامي سيناريو وحوار بكري جمال الدين، مدير التصوير والإضاءة أحمد أبوالحسن، أشعار الشاعر جمال أبو الدرة، مساعد مصور محمد الصديق بشارة، إخراج معتمد عبد العظيم.

تقدم قناة الشروق برنامج (الشوق والريد) التوثيقي للفنان إبراهيم الكاشف، وسيبث خلال أيام رمضان.

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الإذاعة السودانية على موعد يومياً مع مجموعة من أميز أغنيات الحقيبة السودانية خلال شهر رمضان المعظم عبر برنامج (حقيبة الفن) والذي سيذاع يومياً على أثير إذاعة هنا أم درمان من إعداد الإعلامي والخبير في مجال الأغنية السودانية عوض بابكر.

أعدت إذاعة البيت السوداني أمدرمان اف ام ١٠٠ لشهر رمضان فترات مفتوحة وتواصل مع الجمهور لرصد إيقاع رمضان في البيوت السودانية مع فقرة (برش رمضان) والقيم السودانية التشاركية في صينية الفطور في “الضرا” مع مساحة توثيقية للنساء في الاسلام مواقف ودروس في (ذوات الفضل)، ويقدم الإذاعي عمر محي الدين سهرة أسبوعية بعنوان (نساء ولكن) مع صانعات التغيير الرائدات.

كما تواصل الإذاعية لمياء متوكل في برنامجها (حلو الكلام) بنكهة رمضانية ووقفة مع الجديد من الرموز.

البرمجة تحت إشراف مديرة إذاعة البيت السوداني ليلى عوض.