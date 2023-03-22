هيثم كابو يستنطق أحمد فتح الله عبر (جرد حساب) على شاشة (البلد): الوسط الغنائي طارد والفنانين (ملوك التراكيب)!

الخرطوم: السوداني

قال الفنان الشاب أحمد فتح الله أن الوسط الفني طارد تماما، موضحاً أن الإبتسامات المصنوعة التي يتبادلها كثير من الفنانين في البرامج المشتركة والمحافل التي تجمعهم معا ما هي إلا مجرد تمثيل متقن و(تراكيب) لا تمثل حقيقة المشاعر والمواقف.

ورد صاحب (بتكسر الدنيا الخلق) على حزمة من الاتهامات التي طرحها له الإعلامي هيثم كابو، في حلقة ساخنة من برنامج (جرد حساب) تبث عبر شاشة قناة البلد الفضائية قدم فيها الفنان الشاب مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية الخاصة وبعض الأغنيات المسموعة في حوار رصدت الكاميرا بعض تفاصيله وسط حضور عدد من المستمعين الذي تتاح لهم فرصة حضور التسجيل والمشاركة في طرح مجموعة من الأسئلة الأمر الذي لم تألفه البرامج التلفزيونية بالقنوات السودانية التي ظلت تعتمد على الشكل التقليدي وتهمل الجمهور (audience) في البرامج المباشرة والمسجلة رغم أهمية التفاعل الذي يعطي الحلقات حيوية أكثر ويحررها من الجمود.