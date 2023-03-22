ياسر العطا: نحن عسكريون مستقلون نعمل من أجل الوطن

نيالا: محجوب حسون

أكد عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا أنهم عسكريون مستقلون يعملون من أجل الوطن للحفاظ على كيان الدولة السودانية بالطرق الناعمة والخشنة، لافتاَ إلى دعمهم للحكومة المقبلة وإزاحة العراقيل وإسنادها في جميع مستويات الحكم.

وطالب العطا لدى مخاطبته، المتخرجين من الدفعة الاولى (ب) من حركات الكفاح المسلح، والدفعة (٥٥) (ب) القوات المسلحة بإستاد نيالا الأولمبي، طالبهم بالانحياز للوطن وليس الانحياز للإقليم أو الفريق أو الدامرة أو القبلية أو خشم البيت والتقيد التام بالتعليمات والأوامر وتنفيذها بدقة، وأن يكون ولاؤهم لله والوطن والشعب مع احترام القانون وعدم استفزاز أو إهانة أي مدني، وتابع: (جوهر العمل حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم والوطن فوق الجميع).

وشدد العطا، على ضرورة نبذ القبلية والمناطقية والعنصرية وخطاب الكراهية، وأضاف: (أي قبيلة سودانية هي قبيلتك وأنت مسؤول في كل السودان)، منوهاً إلى أن أهم بندين في سلام جوبا هما بند الترتيبات الأمنية وبند النازحين واللاجئين وأهمية عودتهم لقراهم وتأمينهم، فضلاً عن توفير الخدمات لها، مشيرَا إلى أن البندين يحتاجان لمال كبير وضخم من المنظمات وكل المجتمع الدولي ولا بد من الدعم والمساندة، منوهاً إلى وجود آلاف الأسر السودانية في معسكرات لا ترتقي لعيش الإنسان حتى في العصر الحجري، لافتاَ إلى أن البلاد تمر بفترة انتقال حرجة ومتعسرة، وكثير من الدول تنهار فيها ولكن السودان له تاريخ عريض وحضارة إنسانية، وبالقوات المسلحة لن تنهار كيان الدولة السودانية، وتابع: (الأمل كبير للخروج من الأزمة بسرعة).

وأكد العطا أن القوات المسلحة ستحمي حدود الوطن وشعبه من كل المهددات الأمنية الداخلية والخارجية وتأمين منشآت الدولة ومواصلة إصلاح المنظومة العسكرية بتأسيس جيش قومي واحد مستقل وقوي وفق المعايير المعروفة والتي منها سكان الدولة ومساحتها وناتجها والمهددات الداخلية، ثم يليها نسبة كل إقليم في الجيش والكليات الحربية ومراكز التدريب حسب سكان الإقليم ومساحته وناتجه القومي، منوهاً إلى أن التعدد قوة والتعدد عزة للوطن، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية هي الأقوى والأكثر تماسكاً من كل مؤسسات الدولة من حيث قوة التماسك وليس السلاح.

وأكد العطا البدء فوراَ في الإصلاح وبناء جيش قومي لفتح الطريق أمام مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أهداف ثورة ديسمبر وأهداف الوطن، منوهاَ إلى أن أهداف الوطن والثورة فوق الطموحات الشخصية أو العسكرية أو الحزبية لأي كان، مضيفاً: (نعتز بهوية أمتنا السوداناوية ولا عاش من يفرقنا).

وتشير (السوداني) إلى حضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل ورئيس أركان التدريب والسفير السعودي علي بن جعفر، ويونيتامس وقادة حركات الكفاح المسلح.