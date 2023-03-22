تهديدات بالقتل للاعب الهلال أطهر الطاهر بسبب إضاعته ركلة جزاء أمام صن داونز الجنوب أفريقي 

الخرطوم: السوداني

أعلن لاعب نادي الهلال أم درمان، أطهر الطاهر، انه تلقى تهديدات بالقتل إثر إضاعته لركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في البطولة الأفريقية.

وقال أطهر: “تلقيت وابلاً من الشتائم والإساءات وصلت للوعيد بالقتل، وبلغت الإساءة على مستوى أسرتي وخاصة أمي، وأنا قد اعتبرتها عتاب محبين ومن حقهم أن لا يغفروا لي ذلك الخطأ، بالرغم من أن الإخفاق وارد في عالم كرة القدم وفي ركلات الجزاء على وجه الخصوص”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل وأنتم متأهلون إلى الدور القادم من البطولة الأفريقية، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل، عندما حملت الكرة وأنا أنوي تسديدها كان هدفي بأن أفرح كل الأمة الهلالية، ولكن الأقدار شاءت دون ذلك، وبكل تأكيد أتحمّل المسؤولية، وعلينا التعويض في المباراة القادمة وهذا ما تعاهدنا عليه”.

وأوضح أطهر في صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنه قد سامح كل من أساء إليه أو جرحه بكلمة خلال الأيام الماضية، ووعد الجماهير ببذل الممكن والمستحيل لأجل العودة ببطاقة العبور في المباراة القادمة.