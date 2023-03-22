الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التربية والتعليم العام المكلف، محمود سر الختم الحوري، تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى العاشر من يونيو للعام 2023 بدلاً من السابع والعشرين من مايو، حتى تستطيع الولايات العمل على تكملة المقررات الدراسية في وقت مناسب.

وقال الوزير خلال حديثه بمنبر منصة الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام، إنّ القرار جاء بعد دراسة ومناقشة مع لجنة وضع الامتحانات التي تم تكوينها بعد الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات السابقة، وتمت مخاطبة الولايات لمعرفة تغطية المواد للصف الثالث ومن هنا تم إصدار قرار التأجيل.

ووجه الحوري دعوة إلى المعلمين لتوحيد الرؤى والجهود وتجاوز الخلافات من أجل الطالب السوداني، وأشار الى أنّ العملية التعليمية في السنوات الماضية واجهت العديد من التحديات التي تسبّبت في تعطيل الدراسة لفترات طويلة ومتفرقة، مضيفاً أن الوزارة عملت على مواجهة التحديات والسعي لتأمين العملية التعليمية في السودان – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وقال الحوري “وضعنا التوجهات السياسية جانباً وتوافقنا على أن يكون التعليم مهنة ورسالة من أجل الطلاب “، ونؤمن بأهمية الإعلام ونسعى لتمليكه المعلومات بشفافية”، لافتاً إلى أنّ الوزارة تهدف لتعليم جيد منصف يتسم بالمرونة، وأن الهدف الاستراتيجي هو تقديم تعليم شامل ومنصف استناداً على التطور العلمي وضمان تلبية الحاجات الأساسية والقضاء على التمييز بين الجنسين وكذلك مجانية التعليم، مشيراً إلى أهمية تدريب المعلمين، وهناك مساعٍ حثيثة لعودة الدورات المدرسية حتى ينشغل بها الطلاب عن العادات السيئة التي أصبحت تُمارس الآن.

وأكد الحوري أن الوزارة قامت بتوزيع الكتاب المدرسي في كل ولايات السودان بالمنهج الجديد من الصف الأول إلى الخامس، وأن خطة تدريب المعلمين هي أولويات الوزارة للفترة المقبلة.