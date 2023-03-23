استقرار الدولار في (610) جنيهات للبيع بالموازي

الخرطوم : عبير جعفر

استقرسعر الدولار في (610) جنيهات للبيع بالسوق الموازي في تداولات الأربعاء.

وقال المتعاملون في حديثهم لـ(السوداني) إن هنالك زيادة في سعر الصرف بالأسواق لزيادة الطلب، فإن سعر الدولار (٦٠٨) جنيهات للشراء، وسعر البيع (٦١٠) جنيهات، أما وسعر شراء الريال السعودي (١٦٢) جنيهاً، وسعر البيع (١٦٣) جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري (١٦١) جنيهاً، وسعر البيع (١٦٢) جنيهاً، أما سعر شراء الدرهم الإماراتي (١٥٨) جنيهاً وسعر البيع (١٦١) جنيهاً، وسعر شراء اليورو (٦٣٠) جنيهاً، وسعر البيع (٦٣٥) جنيهاً.

وتوقع المتعاملون زيادة في الأسعار حال استمر ضعف العرض على العملات، وزيادة الطلب بالسوق