بدء صيانة بعض الطرق ببحري

الخرطوم: السوداني

بدأ قطاع الطرق بمحلية بحري أمس تنفيذ أعمال سفلتة طريق كافوري مربع1 بالشراكة مع مجموعة شركات دال لتطوير المنطقة حول مصنع سيقا، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات البنى التحتية عبر الشراكات مع المؤسسات، وشملت الصيانة كل المطلوبات التي تسهم في ترقية وتحسين البيئة المحيطة.

وواصلت وحدة صيانة طرق بحري أعمالها حتى ساعات متأخرة من الليل بشارع الطيار الكدرو من أبو حليمة حتى بداية الخوجلاب، حيث تم تقفيل عدد (8) قطعيات بعرض الشارع تمت بواسطة مواطني منطقة أبوحليمة والسروجية، تسببت في كثير من الحوادث المرورية، وتسببت في عدد من الوفيات بهذه المناطق، بجانب تنفيذ عدد (5) مطبات (3) منها في منطقة أبوحليمة و(2) في السروجية بمساحة (60. 2) متر بالتنسيق مع هندسة المرور، بالإضافة إلى صيانة حفر بالشارع وكنس ترابي، حيث بلغ إجمالي الأسفلت المستهلك (٢٤٦) طناً.

واستمرت وحدة صيانة طرق الخرطوم في العمل في شارع الشجرة وتمت النظافة والكنس الترابي والنظافة ورفع الأنقاض.