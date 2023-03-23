تجار فواكه: زيادة جديدة في الأسعار بسبب الطلب

الخرطوم: عبير

أكد تاجر فواكه ببحري، الضو حامد، ارتفاع أسعارها بالأسواق، متوقعاً زيادة أكثر وندرة المعروض رغم اقتراب رمضان لزيادة الطلب، مبيناً سعر دستة البرتقال المستورد (٢) ألف و(١٠٠) جنيه، وسعر دستة البرتقال المحلي (٢) ألف جنيه وسعر كيلو الجوافة (١٠٠٠) جنيه، متوقعاً ندرة في بعضها بالأسواق وزيادة في الأسعار.

وقال تاجر فاكهة بالخرطوم، الطاهر إبراهيم، إن هنالك زيادة في الأسعار؛ بسبب تراجع الاستيراد وزيادة الطلب لموسم رمضان، مبيناً أن سعر كيلو الجوافة (١) ألف و(٥٠٠) جنيه، وسعر دستة البرتقال (٢) ألف جنيه، وسعر دستة المانجو (٨٠٠) جنيه وسعر كيلو الموز(٣٥٠ــ٤٠٠) جنيه.