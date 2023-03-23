زيادة الصادر تقفز بأسعار الزيوت بالخرطوم

الخرطوم : عبيـرجعفر

تشهد أسعار الزيوت بالأسواق زيادة كبيرة عزاها أصحاب مصانع لارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة حجم الصادر، وشح الخام .

وأكد المدير التنفيذي لزيوت التضامن، ناصر الحاج، في حديثه لـ(السوداني) أن ارتفاع أسعار الزيوت سببه زيادة حجم الصادر لخام الفول، وضعف إنتاج السمسم، كاشفاً عن توقف عدد من المصانع بسبب التكلفة في ظل استمرار ضعف القوى الشرائية، وقال إن بعض المصانع الأخرى تعمل بطاقة تصل لـ(20%) فقط، مبيناً أن سعر جركانة زيت الفهد عبوة (36) لتراً بلغت (17,5) ألف جنيه، وبلغ سعر زيت الفول (25) ألف جنيه للجركانة، بجانب ارتفاع طن الفول لـ(665-675) ألف جنيه، وتوقع الحاج زيادة في زيت الفول.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية سابقاً، عباس عبد الرحمن، ارتفاع التكلفة وزيادة السعر عالمياً، مبيناً أن سعر طن السمسم العالمي بلغ (1,729) دولار، مشيراً إلى أن استمرار الكساد بالأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج انعكس سلباً على مصانع الزيوت، وطالب عبد الرحمن الدولة بضخ سيولة بالسوق لانتعاش حركة النشاط التجاري.

وفي السياق ذاته، قال تاجر زيوت، الفاضل إدريس، إن الصادر انعكس سلباً على زيادة الأسعار بالأسواق، مبيناً أن سعر جركانة زيت الفول قفز من (21) إلى (24) ألف جنيه، وزيت الفهد عبوة (18) لتراً (17,5) ألف جنيه.

وقال تاجر تجزئة بالخرطوم إن زيادة أسعار الزيوت نتيجة لارتفاع حجم الصادر والترحيل، وأوضح أن تجار الجملة يشكون أيضاً من ارتفاع الأسعار من المصنع نتيجة لتأثرها بتكاليف الإنتاج، وزيادة خام الفول والصادر؛ مما انعكس على الأسعار محلياً وزيادة أسعار الوقود الصناعي؛ مما أدى لضعف إنتاج المصانع، وتوقف عدد منها بسبب التكاليف العالية، واستمرار ركود السوق، مبيناً أن سعر جركانة الفول بلغت (25) ألف جنيه، وزيت السمسم (34) ألف جنيه، متوقعاً زيادة في أسعار الزيوت حال استمرار زيادة الصادر.