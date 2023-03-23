لجنة صياغة الاتفاق النهائي تعقد اجتماعها الأول اليوم بالقصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أنه عُقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضواً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال خالد عمر، إنّ الاجتماع الذي عُقد بالقصر الجمهوري، أكد بداية على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي وهي الاتفاق السياسي الإطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المُحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقاً وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.

مضيفاً أنّ الاجتماع ناقش هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الإطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، إضافةً لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمس وتستند تماماً على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وقرّر الاجتماع أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري، وقد فرغت اللجنة في اجتماع نهار اليوم من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين.

وختم خالد حديثه: “ستواصل اللجنة عملها مساء اليوم، وستوافي الرأي العام بمُستجدات عملها خطوة بخطوة، وستعمل للفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها”.