الثروة الحيوانية: استراتيجية لاستغلال وتنمية موارد القطاع

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أكد وزير الثروة الحيوانية، حافظ عبد النبي، حرص الوزارة على وضع استراتيجية تساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بالاقتصاد القومي، داعيًا لحسن واستغلال وتنمية وتطوير منتجات وموارد الثروة الحيوانية، لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع.

وقال خلال مخاطبته ورشة بعنوان التخطيط الاستراتيجي لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، إن التخطيط الاستراتيجي يفتح آفاق كبيرة ورؤى مستقبلية متميزة تساهم في قيام مشروعات كبيرة لوزارته، وتحقق الأمن الغذائي وتقلل حدة الفقر إضافة إلى مساهمتها في تنمية صادرات الثروة الحيوانية، موجهًا الباحثين بتوظيف البحوث العلمية وتنزيلها على أرض الواقع للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية، والتوسع الرأسي وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وقدم الورشة الخبير الاستراتيجي بروفسور محمد حسين أبو صالح، متحدثًا عن مفهوم التخطيط الاستراتيجي، وقال إنه ثمرة وأساس نجاح كل عمل، مؤكدًا أهمية التخطيط الاستراتيجي في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصناعة المستقبل، معددًا آليات تنفيذ التخطيط الاستراتيجي المتمثلة في التقييم والقياس والإبتكار والمعرفة والفكرة الوطنية والخيال، وأضاف: التفكير الجمعي والمورد البشري من أساسيات التخطيط الاستراتيجي بالدولة، منوهًا إلى الارتباط الوثيق بين التخطيط الاستراتيجي والإنتاج المعرفي، ودعًا إلى بلورة الإرادة الوطنية وتشكيل المسار الاستراتيجي للإنتاج الحيواني في المستقبل.