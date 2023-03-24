٥ آلاف مزارع بالسوكي يعتصمون احتجاجًا على تأجيل الجمعية العمومية

الخرطوم: إبتهاج متوكل

استنكر مزارعو مشروع السوكي الزراعي، لحكومة ولاية سنار، أمر التأجيل المتكرر لانعقاد الجمعية العمومية للمزارعين، وقرر ٥ آلاف مزارع الاعتصام وصيام رمضان في أمانة الحكومة ، دافعًا عن إرادتهم لإعادة تأهيل المشروع، واعتبروا أنه ( لا يوجد خيار ثانٍ).

وقال رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي المهندس عمر هاشم ، إن الوالي ظل يستجيب بصورة مستمرة لضغوطات النظام السابق لعرقلة قيام الجمعية، موضحًا في منبر كباية شاي بصحيفة التيار، أن المبررات التي ساقها الوالي ولجنة أمن الولاية لتأجيل الجمعية غير واردة ومنطقية، وأن أعداد كبيرة من المزارعين، يدعمون قيام الجمعية العمومية عدا الذين، ظلوا يسيطرون على المشروع في الفترة لسابقة.

وأعلن هاشم، عن اتجاههم لفتح بلاغات جنائية ضد الذين يعرقلون قيام الجمعية العمومية، وتابع لجنة أمن الولاية أصبحت تتسبب في الفتنة وتقويض الجمعية، منوهًا إالى أن مساعي تأهيل الطلمبات وتشغيل المشروع عبر مستثمرين، تعطلت بسبب هذه المشكلات، مشيرًا إلى أن توقف المشروع أدى لجعل مواطني المنطقة يواجهون تحديات وأضرارًا اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، جعلت البعض يعاني من الفقر والجوع، وأن آخرين فقدوا أرواحهم.

وذكر رئيس جمعية مهلة، إدريس إبراهيم، أن الذين اعترضوا على قيام الجمعية واحتجوا لدى أمانة حكومة الولاية عددهم حوالي 15شخصًا، بينما للذين يؤيدون قيامها أكثر من 5 آلاف شخص يمثلون 700 ألف نسمة، مشيرين إلى أنهم سيلجأون للاعتصام أمام مقر أمانة حكومة سنار حتى قيام الجمعية