تزامناً مع شهر رمضان الكريم.. نادي الشعب مع الشعب

الخرطوم: السوداني

قام نادي المريخ، تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وفي إطار المسؤوليته المجتمعية، بتوزيع حقائب رمضان.

ودشّن البرنامج رئيس النادي، أيمن مبارك أبو جيبين، يصاحبه عددٌ من أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم توزيع الحقائب الرمصانية بإستاد المريخ، والقسم الأوسط أم درمان وسجن النساء أم درمان، ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية، والاتحاد السوداني لكرة القدم، ودار المايقوما، ودار المسنات بالسجانة. وستتواصل عملية توزيع الحقائب غداً السبت لعدد من المؤسسات في الدولة والجهات الرياضية.

وقال أيمن مبارك، إن المريخ سيظل قريباً من المجتمع، وملتزماً بأدواره وسط المجتمع والشعب السوداني التي تعتبر فرضا، وأوضح أن الزيارات التي تمت كان الغرض منها تهنئة فئات مختلفة من المجتمع بقدوم شهر رمضان المعظم، والتأكيد على أن المريخ موجودٌ في كل مكان وزمان.