المريخ يواجه الزومة في الممتاز.. وإصابة طفيفة للتش

اجرى فريق الكرة بالمريخ مراناًً مساء أمس الجمعة، بملعب الصحافة، تحت اشراف البرازيلي ريكاردو وطاقمه المعاون، في إطار استعداداته لمواجهة فريق الزومة على منافسة الدوري الممتاز مساء اليوم السبت بملعب مدينة كوبر الرياضية، واشتمل المران على تدريبات اللياقة البدنية َومن ثم تم إجراء تقسيمة في وسط الملعب شهدت تألق عدد من اللاعبين في مقدمتهم سليمان زكريا وفاتاو وجاء التدريب سريعاً وتم التركيز على التمرير الأرضي – بحسب ما اورده المكتب الإعلامي للنادي.

إصابة طفيفة للتش

خضع اللاعب التش لعلاج طبيعي بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في مباراة الاهلي مروي الاخيرة وبحسب الجهاز الطبي فإن اصابة اللاعب طفيفة وتمت اراحته عن التدريب مع المجموعة وسيكون جاهزاًَ للمشاركة أمام الزومة اليوم.

تدريبات خاصة لاسكندر

واصل اللاعب إسكندر صمويل تدريبات التأهيل منفرداً تحت اشراف البرازيلي جويسون وصلاح برسي بسبب الإصابة في العضلة الامامية التي تعرض لها خلال تدريباته مع فريق الشباب.

تمارين خاصة للثلاثي المصاب

أدى الثلاثي المصاب سيرجيو رفائيل، برايان والتاج يعقوب تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بسبب الإصابة التي يعاني منها الثلاثي ومعروف أن الثنائي رفائيل والتاج يعقوب تعرضا للاصابة في مباراة الفريق امام شباب بلوزداد في البطولة الافريقية فيما تعرض برايان للاصابة في مباراة الأهلي مروي الاخيرة وبسببها لم يتمكن من إكمال المباراة.

تدريبات خاصة الثنائي البرازيلي

عقب نهاية مران الأمس اخضع المدير الفني للمريخ هيرون ريكاردو الثنائي ماتيوزينهو وباولو سيرجيو لتدريبات خاصة بالتصويب في المرمى من خارج المنطقة من كرات ثابتة ومتحركة.

مباراة اليوم في العاشرة مساء

تحدد لتوقيت مباراة اليوم بين المريخ والزومة على منافسة الدوري الممتاز العاشرة مساء بملعب مدينة كوبر الرياضية.