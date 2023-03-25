هيئة المياه: عُطلٌ كهربائيٍّ وراء خروج محطة جبل أولياء عن الخدمة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن خروج محطة مياه جبل أولياء، عن الخدمة منذ الحادية عشرة ليل أمس الجمعة، جرّاء ارتفاع “فولتية” التيار الكهربائي.

وقال المدير عام الهيئة، محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم، إن ارتفاع “فولتية” الكهرباء بالمحطة أدى لفصل الموتورات بالمحطة وتوقفها عن العمل، موضحاً أنّ العمل جارٍ في المحطة لاستقرار التيار الكهربائي، بواسطة مهندسي وفنيي شركة الكهرباء، منوهاً إلى تأثر قرى محلية جبل أولياء والكلاكلات ومنطقة أبو آدم بشح الإمداد المائي، معرباً عن اعتذاره للمواطنين في المناطق المتأثرة جرّاء ما يحدث لهم من مُضايقاتٍ أثناء ساعات النهار.