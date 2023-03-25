قرار بتعليق إغلاق الطريق القومي بالشمالية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية الباقر احمد علي، قرارًا قضى بالغاء كل القرارات الوزارية السابقة الخاصة بدلتا الإطماء والجمعيات التعاونية الزراعية بمحلية حلفا، وإبقاء القرار الوزاري رقم (14 ) لسنة 2006 وتنفيذ كل البنود التي وردت فيه وتشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ القرار.

وأتى قرار الوالي طبًا لوكالة السودان للأنباء، من منطلق الحفاظ على استقرار مواطني محلية حلفا ومكتسباتهم التاريخية ودعمًا للجهود المبذولة لتطوير مناطق الإطماء الرسوبية وحفاظًا على أنصبة الجمعيات التعاونية والمقيمين بمحلية حلفا وإنفاذًا لمطالب المواطنين.

يذكر أن مواطني مدينة وادي حلفا رفعوا مذكرات تطالب باإلغاء القرار (130) الذي قضى بنزع أراضي الإطماء من الجمعيات التعاونية الزراعية بحلفا وقاموا بإغلاق الطريق القومي قطاع حلفا الرابط مع معبر أشكيت أمام حركة الشاحنات الصادرة والواردة استنكارًا للقرار الوزاري، وقالوا إن القرار يسلب حقوقهم التاريخية ورهنوا فتح الطريق بإلغاء القرار وفور استلام المحتجين قرار الإلغاء تم تعليق إغلاق الطريق وفتح المسار لحركة الصادرات والواردات بين السودان ومصر عبر معبر أشكيت.

وأكد جمال عبد العزيز نائب سكرتير اتحاد الجمعيات التعاونية بحلفا إن القرار كان هاجسًا منذ 2012 حتى تاريخه وقد عانينا كثيرًا في المحاكم ودخلنا في صراع وتحديات كبيرة لإلغاء هذا القرار والقرار الأخير (18) لسنة 2023 القاضي بتنفيذ القرار ( 130) وتحركنا لمناهضة القرار في كافة المستويات وتمكنا من تجميد القرار130من حكومة الولاية ومن ثم صدر القرار اليوم الأول من رمضان ١٤٤٤هـ من والي الولاية . وأضاف جمال أن القرار يعد قرارًا تاريخيًا ثبت لأهالي حلفا حقوقهم التاريخية ومكتسباتهم معربًا عن شكره لكل من تعاون مع اتحاد الجمعيات وعلى رأسهم والي الولاية الشمالية ووزير الزراعة والمديرالتنفيذي لمحلية حلفا وأهل حلفا وشبابها لوقفتهم القوية حتى صدور القرار.