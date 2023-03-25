معالجة التيار الكهربائي ودخول محطة مياه جبل أولياء الخدمة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن دخول محطة مياه جبل أولياء للخدمة بعد توقف دام لساعات إثر ارتفاع مُعدّل طاقة التيار الكهربائي بالمحطة.

وقال مدير عام الهيئة محمد علي العجب، إنّ جهوداً مشتركة بين شركة الكهرباء والهيئة أفلحت في معالجة ارتفاع معدل طاقة التيار الكهربائي بالمحطة “الفولتية”، ودخولها إلى الخدمة للعمل بالطاقة القصوى، مشيراً إلى أن الإمداد المائي سيعود بالتدرج إلى المناطق المتأثرة خلال ساعات اليوم، مُعرباً عن اعتذاره للمواطنين جراء ما حدث لهم من مضايقات أثناء توقف المحطة – بحسب بيان صدر نهار اليوم.