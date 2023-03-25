سودانير تُوقِّع عقداً بالرياض لإعادة تشغيل رحلاتها إلى الس ُّعودية

إيذاناً بإعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية السودانية إلى المملكة العربية السعودية، جرى بالعاصمة الرياض، التوقيع على عقد الوكيل العام لسودانير بالسعودية مع وكالة ترتيب للسفر والسياحة إحدى شركات الطيار، وهي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، لإعادة افتتاح رحلات الناقل الوطني إلى السعودية.

ووقّع عن الجانب السوداني الكابتن إبراهيم أبو سن مدير عام سودانير، ومن الجانب السعودي محمد إبراهيم المسعود الرئيس التنفيذي لوكالة ترتيب للسفر والسياحة، وذلك بحضور سفير السودان بالرياض، والسفير أحمد يوسف مدير المراسم بالخارجية، ود. أسامة عوض مدير المراسم بمجلس الوزراء، ومرتضى فايد من العلاقات العامة بالخارجية، ومحمد عمر من شركة الطيار للسفر والسياحة.

وتأتي هذه الخطوة التزاماً من سودانير بالعودة لتقديم خدمات النقل الجوي بين السودان والسعودية خدمةً لكل فئات المجتمع السوداني من مغتربين وزُوّار لبيت الله الحرام ورجال أعمال.

وكانت سودانير قد وقّعت عقداً مع وكالة الجسر الجوي لتكون وكيلاً عاماً بالسعودية عن طريق لجنة عطاءات ضمت إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية وكل الجهات ذات الصلة، ولكن وكالة الجسر الجوي لم توف ببنود العقد من مُتطلبات مالية وفنية ولوجستية، ولأهمية تشغيل رحلات سودانير إلى السعودية، وقع الاختيار على وكالة ترتيب للسفر والسياحة بتمثيل الوكيل العام الجديد لسودانير، والقادر على إيفاء متطلبات عودة رحلات سودانير إلى المملكة العربية السعودية.