(السوداني) تنعي فقيد البلاد البروفيسور عبد السلام جريس

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم، العالم السوداني، البروفيسور عبد السلام جريس، عن عمر يناهز (79) عاماً. ويعد الراحل من كبار الأطباء في البلاد الذين وهبوا عمرهم لتحسين صحة المجتمع والمرأة والطفل، وظل يعمل طوال 3 عقود لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في المناطق النائية والمهمشة. ولد الراحل بقرية “أكمة” بالولاية الشمالية محلية وادي حلفا.

رئيس التحرير عطاف محمد مختار وأسرة (السوداني)، ينعون عند الله تعالى الأستاذ عبد السلام جريس. ونحن إذ ننعي الدكتور الفاضل رحمه الله؛ ننعي ما كان عليه من خُلق طيب وتواضع وسعة صدر، وبرحيله فقدت البلاد أحد كبار علماء الطب النجباء.

لقد كان الراحل علماً على رأسه نار، متفرداً نبيلاً وهب عمره لخدمة بلاده ومساعدة النساء والأطفال في مناطق التهميش، باذلاً علمه ووقته وماله لتخفيف أوجاعهم وأمراضهم.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه أعلى الجنان. ويجعل مرضه كفارة له من كل ذنب وسوء، وأن يتقبّل عمله وعلمه ويرفعه به أعلى الدرجات. ويلهم أهله وصحبه وتلاميذه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)