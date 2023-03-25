حريقٌ ضخمٌ يقضي على المساكن والمحلات التجارية بمعبر أرقين الحدودي

كتب: اليسع أحمد

شبّ حريقٌ هائلٌ بمعبر أرقين الحدودي في الولاية الشمالية عصر السبت، قضى على عدد من المساكن والمحلات التجارية.

وأكد مسؤول الحجر الصحي بالمعبر، فتحي سيد في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، نشوب الحريق بسوق المعبر عصر اليوم تزامناً مع إفطار رمضان، حيث قضى على مساكن العمال والمُخلِّصين الجمركيين ومعظم المحال التجارية بالسوق.

ورداً على سؤال (السُّوداني) عن أسبابه وحول الإصابات، قال فتحي: إن الأسباب مجهولة حتى الآن، نافياً وقوع أي إصابات جرّاء الحريق.

ونبه إلى أن الحريق أدى إلى تشريد التجار والعمال والموظفين، وأضاف: (الحريق خلانا في السّهلة)، وشكا من انعدام عربة إطفاء الحرائق بالمعبر، مما أسهم في تفاقم الحريق وتمدُّده ليقضي على معظم المباني والمحلات التجارية، مشيراً إلى الاستعانة بعربة إطفاء الجانب المصري بعد فوات الأوان.