منع قيادات من (قحت) الدخول لورشة الإصلاح الأمني والعسكري

الخرطوم: السوداني

منعت قوات عسكرية، عدداً من قيادات (قحت)، الدخول إلى ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي عُقدت اليوم بقاعة الصداقة، وعلى رأسهم “الواثق البرير وانتصار العقلي وأسماء محمود” وآخرون، وسط احتجاج المدنيين، إلا أن القوات لم تستجب للاحتجاج.

وبرّرت القوات العسكرية المنع، نسبة لحضور المدنيين عقب دخول رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى الجلسة.

وقالت مصادر (السوداني) أن المراسم تدخلت، وسمحت بدخول بعض المشاركين، إلا أن طه عثمان رفض الدخول إلا بعد أن يتم السماح بدخول الجميع، ويتم إطلاق سراح احد الناشطين، حيث كان تحت ايقاف الشرطة العسكرية، وقام طه بحل الخلاف وفك إيقاف الناشط.