تسونامي المريخ يجتاح الزومة برباعية.. وأبو جيبين يظهر في المدرجات

بحري: السوداني

حقق فريق المريخ، فوزاً كبيراً على فريق الزومة، برباعية نظيفة، مكنته من اعتلاء صدارة الدوري الممتاز برصيد (48)، بفارق نقطة عن مطارده الهلال، في المباراة التي جرت ليل أمس بملعب كوبر.

وبسط الأحمر سيطرته الكاملة على المباراة، وظهر المريخ بانضباط تكتيكي عال في طريقة اللعب والاستحواذ على الكرة.

وأحرز أهداف المريخ في الشوط الأول، المهاجم البرازيلي، باولو سيرجيو من ضربة جزاء، ارتكبت مع قائد الفريق، بينما أحرز الهدف الثاني دينمو الوسط، التِكِتِ برأسية من صناعة العجب. وجاء أجمل أهداف المباراة بتسديدة قوية من الظهير الطائر رامي كرتكيلا بهدف مصنوع وممرحل من الدفاع بعد (10) تمريرات ملعوبة بدقة لينطلق رامي في (اسبرينت) صاروخي مخترقاً الرواق الأيسر للزومة ويسددها قوية تسكن الزاوية اليمنى البعيدة للحارس. واختتم السماني الصاوي، أهداف المباراة محرزاً الهدف الرابع وسط فرحة عريضة للجمهور.

أبو جيبين في المدرجات

رئيس النادي أيمن مبارك أبو جيبين، شاهد مباراة فريقه أمس، من داخل الملعب وسط المدرجات مع الجماهير، ووجد حضوره تفاعلاً كبيراً.. وبمجرد دخوله وجد التحية الحارة من عميد المشجعين (قدورة) عبر ميكروفونه الشهير. فقام أيمن بالنزول له من أعلى المدرج لتحيته.

المبارك تفاعل مع أهداف المباراة، وبالأخص هدف رامي الملعب والسماني الصاوي. وعقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، نزل الملعب وخاطب اللاعبين وهنأهم بالفوز وطالبهم بالمحافظة على هذا الرتم العالي في اللعب في جميع مباريات الفريق في مقبل الاستحقاقات الداخلية والخارجية القادمة. عقبها اصطحب اللاعبين رئيس النادي لتحية أولتراس الأحمر في المدرجات الجنوبية الشرقية، حيث بادلهم الجمهور التحية بأحسن منها.