رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى يخرج من السجن ويقول: (دخلت أسد وطلعت أسد.. أوعى تفتكر يامحمود ياخطيب إنك اللي حبستني)!

القاهرة: متابعات

خرج رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من سجنه بوادي النطرون، بعد انتهاء فترة حكمه في قضية سب وقذف رئيس نادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب.

وأكد أمير مرتضى منصور، خروج والده مرتضى منصور من السجن داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

وقال أمير مرتضى، في تصريح لموقع مصراوي، أن المستشار بصحة جيدة، وهو موجود داخل منزله الآن.

وفي أول تصريح له عقب خروجه من السجن، قال مرتضى منصور لموقع “القاهرة 24”: (دخلت أسد وطلعت أسد.. أوعى تفتكر يامحمود ياخطيب إنك اللي حبستني).

وأضاف مرتضى: (هافطر وأغير وأقول لمصر كلها إيه اللي حصل، وانتظروا بيان الساعة 11 هقول فيه على كل حاجة).

وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير الماضي، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.