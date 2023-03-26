أردول منتقداً ورشة الإصلاح الأمني والعسكري: سياسيون غير منتخبين، وسفراء أجانب تخضع لهم القيادة العسكرية.. هذه علامة سوف تظل عاراً على مدى التاريخ

الخرطوم: السوداني

انتقد القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي جرت اليوم بقاعة الصداقة، وقال: “سياسيون غير منتخبين، وسفراء أجانب تُخضع لهم القيادة العسكرية.. هذه علامة سوف تظل عاراً على مدى التاريخ”.

وأضاف: “هذا عمل غير مقبول ولا يتمتّع بأي صفة قانونية أو دستورية ولا حتى إجماع سياسي وطني حوله، العبث بالقطاع الأمني يهدد مستقبل البلاد وهذا المنشط بهذا الشكل يضر بالمؤسسات الأمنية في المقام الأول، ومن ثم الاستقرار السياسي، لا ينبغي الاستمرار فيه”.