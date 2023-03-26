البرهان يترأس اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية

الخرطوم: السوداني

ترأس رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهورى مساء اليوم، اجتماع الاطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، وعضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، وممثلي القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.

وتم خلال الاجتماع تسليم مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية السياسية، كما استعراض الاجتماع جهود لجنة الاتصالات مع القوى المتفق عليها والتي لم توقع على الاتفاق الاطاري.

وأوضح الناطق الرسمى بإسم العملية السياسية المهندس، خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي، ان الإجتماع سلم بصورة رسمية المسودة الأولى للاتفاق النهائي والتي تتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي المبنى على الاتفاق الإطاري مضافا إليه بعض التفاصيل المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية المدنية وخمس أجزاء أخرى عبارة عن بروتوكولات للقضايا الخمس التى تم الاتفاق علي مناقشتها بصورة أوسع والتى انتهى النقاش في أربع منها في مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات التي بدأت في ٩ يناير ومستمرة حتى الآن.

وأشار المتحدث باسم العملية السياسية، إلى أن لجنة الصياغة أعتمدت في صياغة الاتفاق النهائي على تجميع المخرجات الصادرة عن ورش العمل والمؤتمرات حول القضايا الأربع وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق سياسي.

وبشأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، أوضح المهندس خالد عمر ان هناك ورقة متفق عليها بخصوص القضية الخامسة وهي ورقة المبادئ والأسس حيث تم اعتمادها كمسودة أولية على أن تستكمل هذه الورقة بناء على مخرجات الورشة التي بدأت صباح اليوم.

وأضاف ان الأطراف اتفقت على إكمال مسودة الاتفاق النهائي يوم ٢٩ من مارس الجاري، بغية الإيفاء بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي على الاتفاق.

وحول جهود الاتصال بالأطراف المتفق عليها ولم توقع على الاتفاق الاطاري، أوضح ان هناك لجنة للاتصالات تم تكوينها في الاجتماع السابق، وجلست مع هذه الأطراف، مشيرا إلى ان هناك مساعي حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون أن يكونوا جزء من الاتفاق النهائي، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل جهودها مع الأطراف غير الموقعة من خلال الالتقاء بهم يوم غد وتسليمهم مسودة الاتفاق النهائي لابداء ملحظاتهم عليها.