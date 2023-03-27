محكمة توباك ورفاقه تفرغ من مناقشة المتحري

الخرطوم: ايات فضل

فرغت المحكمة امس من مناقشة المتحري الأساسي، العقيد شرطة حامد شانتينا، في قضية مقتل العقيد شرطة علي بريمة، طعناً بسكين خلال تظاهرات بشارع القصر في يناير الماضي. ويواجه كلا من محمد آدم (توباك)، وأحمد الفاتح (الننة)، ومحمد الفاتح (ترهاقا)، ومصعب الشريف، الاتهام بقتل العميد . وحدد قاضي المحكمة، المعز بابكر الجزولي، جلسة الأحد القادم لسماع المبلغ. يذكر أن النيابة كانت قد وجهت اتهاماً تحت طائلة نص المادتين (130) القتل العمد و(21) الاشتراك الجنائي، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م في مواجهة المتهمين، وأمرت بإحالة ملف الدعوى الجنائية للمحكمة عقب اكتمال التحريات.