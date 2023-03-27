آلية مكافحة الجماعات المتفلتة تنجح في توقيف (١٣) متهماً

الخرطوم: ايات فضل

نجحت قوة آلية مكافحة المجموعات المتفلتة بمحلية أمبدة في توقيف (١٣) متهماً وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (١٤٤ و١٠٠/٦٨) إجراءات، والمادة (٣٨) صيدلة وسموم، والمواد (١٩/٦) أمر ولائي، وضبط عدد (٦) مواتر بلوحات وبدون لوحات + عدد (٨) حبة مخدرة + عدد (٣) سكين + عدد (٢) سيجارة ملفوفة، وعدد (٣) قطعة بنقو صغيرة + ركشة وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أن الحملة استهدفت تمشيط سوق القش والـ٢٣ القليعة والحارات ( ٢٢-٢٣ -٢٤ -٣٣ -٣٢) والحارة ١٤ البحيرة وسوق أبو زيد الـ١٧ .