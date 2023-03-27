بدء تجديد مولدات محطة توليد كهرباء سنار

الخرطوم: السوداني

كشف المدير العام للشركة السودانية للتوليد المائي، مهندس عباس محمد الحسن، عن بدء العمل في تجديد مولدات محطة توليد كهرباء سنار، وذلك حسب البرنامج والجدول المخطط له في الخامس من مارس ٢٠٢٣م وبحضور خبير شركة ANDRITZ المقاول الرئيسي، مؤكداً أن العاملين بمحطة توليد سنار قد قاموا بفك الأجزاء الرئيسية للمولد رقم (2) ليتم فك ورفع المولد القديم Old stator) وتركيب المولد الجديد .

موضحاً أن العمل سيتواصل حتى دخول الوحدة المعنية الخدمة بسعتها التصميمية في يونيو ٢٠٢٣ م مع العلم أن هنالك أعمالاً إضافية في الأنظمة الكهربائية الميكانيكية سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع بواسطة العاملين بالشركة.

ونوه عباس أن عملية الصيانه لن تؤثر على استقرار التيار الكهربائي بالبلاد .

الجدير بالذكر أن السعة الإنتاجية للمحطة ستبلغ عقب الصيانة (15) ميقاواط.