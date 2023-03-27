الفنان طه سليمان لـ(السوداني): راضٍ عن نفسي في التقديم البرامجي

قيادة اتحاد المهن الموسيقية شرف لي ولكن (…)

برنامج “طه شو” مختلف لهذا السبب (….)

حوار: محاسن أحمد عبد الله

يعتبر من الفنانين القلائل أصحاب التطلعات الكبيرة والمختلفة، يظهر ذلك من خلال شكل الطرح الذي يقدمه من أفكار فنية متطورة، وخوضه تجارب إبداعية جديدة مابين التمثيل والتقديم البرامجي وغيرها.

طالته بعض من الاتهامات وسهام النقد حول ما يقدمه من أفكار فنية جديدة ، فيما وجد الدعم والإشادة من البعض الآخر

“السوداني” التقت بالفنان، طه سليمان، ورمت إليه بحزمة من الأسئلة..نتابع ما جاء من ردود حولها

# حدثنا عن الموسم الجديد لبرنامجك التلفزيوني “طه شو”..وإلى ماذا يهدف ؟

“طه شو” برنامج مختلف باختلاف مواضيعه التي تطرقنا إليها فنية واجتماعية، تحدثنا هذا الموسم عن مركزية الخرطوم التي أصبحت تستقطب كل من يريد الظهور في مجال الإبداع أو الكسب التجاري؛ ومواهب الأقاليم لا تجد من يصلها، إلا أن تأتي الخرطوم لتظهر والسودان كبير ملئ والمواهب، لذلك أفردنا لعدد من المبدعين منهم مساحة للظهور.

# من هم ضيوفك في الحلقات ؟

إستضفنا في حلقة مجموعة من الشباب المبدعين في موسيقى الريقي والغناء، لم تسلط عليهم الأضواء بالرغم من إبداعهم الشديد، وتميزهم في المجال الذي اختاروه؛ الريقي هو إيقاع أفريقي موجود في السودان، تحدثنا عن تعامل الجيل الحالي معه وانتشاره استضفنا مختصين في الحلقات، كما استضفنا عدداً من الأطفال المبدعين.

# ماذا عن تجربتك مع التقديم البرامجي ؟

التقديم البرامجي بالنسبة لي جزء من أدواتي في المجال الإبداعي والثقافي، جميعها أسرة واحدة لا تنفصل عن بعضها البعض، كما أن هناك جوانب إبداعية أخرى ظهرت لي من خلال التقديم البرامجي

# هل أنت راضٍ عن نفسك في تجربة التقديم ؟

الحمد لله راضٍ عن نفسي تماماً لأنني أجد في التقديم مساحة لنفسي ولغيري، ودائماً ما أقول “طه شو” برنامج يهم فئة كبيرة، لأنه فيه تنوع والغاية منه الاستفادة.

# خلال الفترة السابقة تداول كثيرون في الوسط الفني أنباء عن ترشحك لقيادة اتحاد المهن الموسيقية ممثلاً للشباب ؟

رئاسة الاتحاد مسؤولية كبيرة جداً، يوجد من هم أكفأ مني بحكم خبرتهم الطويلة في المجال، قيادة الاتحاد هي شرف لي، كنت أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، لكن يوجد الأجدر والأكفأ مني لقيادة دفة الاتحاد.

#ماهو جديدك في الغناء ؟

جديدي في الغناء لديَّ أغنية دويتو مع فنان من خارج السودان، كلمات وألحان من دولة موريتانيا، كما أرتب لحفل جماهيري قريباً سأقدم فيه أغاني جديدة أغنيات يحبها الجمهور.

# أخيراً.. رسالة لزملائك الفنانين ؟

أقول لهم “حبوا بعض” نحن في مجال إبداعي في حاجة لإظهار وجه السودان الجميل، لابد من أن نجتهد لتطوير المحتوي وأن نوحد صفنا، واليد الواحدة لا تصفق، لابد من التكاتف لنكون يد قوية وننقل ثقافتنا للخارج.